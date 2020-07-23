Taş: "İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kaldırılmalı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taş: "İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kaldırılmalı"

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayılı kanunun kaldırılması gerektiğini söyledi.

Taş:
23.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:07

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayılı kanunun kaldırılması gerektiğini söyledi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Taş, "2012 yılından bu yana yürürlükte olan ve kabulü için oy veren milletvekillerinin 'Ne için oy verdiğimizi bilmedik. Oy verdiğime pişmanım' diye üzüntüsünü dile getirdiği İstanbul Sözleşmesi ve aile hayatımızı büyük sıkıntılara sokup boşanmaların artmasına sebep olan 6284 sayılı kanun ne yazık ki kabulünden bugüne bin bir emekle kurulan aile yuvalarımızın yıkılmasına, kadın cinayetlerinin ve boşanmaların hızla artmasına sebep olmaya devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, siyasetçiler ve İnsan Hakları örgütlerinin yıllardır kaldırılması için talepte bulunduğu, evlilik çağına gelen gençlerimizin evlenmekten korkmalarına, doğum oranlarının azalmasına, kurulan evliliklerin boşanmayla sonuçlanmasına sebep olduğu kamuoyunda değerlendirilen İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun! Cumhurbaşkanı ve siyasetçilerin gündemine girip kaldırılması ve iptali yönünde çalışma başlatılması bizleri oldukça memnun etti umutlandırdı. Beklentimiz odur ki; en kısa zamanda bahsedilen sözleşme ve kanun iptal edilir yerine aile hayatımızı koruyan, dini ve milli değerlerimizi öne olan yeni ve toplumumuzda kabul gören yasal düzenlemeler yapılarak yürürlüğe konur" ifadelerini kullandı.

Ömür boyu nafaka ve erken evlilik mağduriyetleri son bulmasını istediklerini kaydeden Taş, "Uzun yıllardan bu yana meşru bir evlilik yapmalarına, ellerinde devletin verdiği evlilik cüzdanları olmasına rağmen, erken evlendin diye ceza evine konup buralarda ömür tüketen genç mazlumların çilesi devam ediyor. Bunun yanında yüzünü bile unuttuğu ayrıldığı eşine ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilen mağdurların durumu da yürekleri yakıyor. Basın yayın organlarının, İnsan Hakları kurum ve kurullarının, Siyasi partilerin konu ile ilgili uzun yıllardan bu yana devam eden talepleri ne yazık ki! bazı muhalefet partilerinin engellemeleri yüzünden mağduriyetler sonlandırılamadı. Son günlerde bazı siyasi parti yöneticilerinin konuyu gündeme getirip çözümü yönünde çalışma başlatmaları bu mağdurları oldukça umutlandırdı. Bizimde beklentimiz odur ki; başta iktidar partisi olmak üzere siyasi partilerin olaya el atarak acilen gündemlerine alarak uzun yıllardır mağduriyet yaşayan ömür boyu nafaka ve erken evlilik mahpuslarının mağduriyetlerine çözüm olacak yasal düzenlemeler bir an önce yapılarak yürürlüğü konur ve mazlum ve mağdurlar sevindirilir" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Politika
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit Dünya
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Han Fatih Sultan Pınar Gültekin Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Tuvana Türkay Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç İrfan Buz Okan Buruk Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: Taş: "İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kaldırılmalı" - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 14:46:42. #1.15#
title