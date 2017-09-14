Taş Filmi
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Memur'dan kaçan Selim, yaralı olarak bir eve sığınır. Sığındığı evde yaşayan ailenin oğulları 20 yıldır kayıptır ve Emete evlerine gelen Selim'in oğlu olduğuna inanır. Kocası Ekber ve kızı Suna ise ona inanıp inanmamak arasında gidip gelirler. Selim'in kendi geçmişini hatırlamıyor olması da kimin neye, neden inandığını yeniden sorgulamasına neden olacaktır.
Yönetmen: Orhan Eskiköy
Senaryo: Orhan Eskiköy
Oyuncular: Muhammet Uzuner
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Taş
Yapımcı Firma: Perişan Film
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 20.10.2017
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