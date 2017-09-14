Memur'dan kaçan Selim, yaralı olarak bir eve sığınır. Sığındığı evde yaşayan ailenin oğulları 20 yıldır kayıptır ve Emete evlerine gelen Selim'in oğlu olduğuna inanır. Kocası Ekber ve kızı Suna ise ona inanıp inanmamak arasında gidip gelirler. Selim'in kendi geçmişini hatırlamıyor olması da kimin neye, neden inandığını yeniden sorgulamasına neden olacaktır.





Yönetmen: Orhan Eskiköy

Senaryo: Orhan Eskiköy

Oyuncular: Muhammet Uzuner

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Taş

Yapımcı Firma: Perişan Film

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film

Vizyon Tarihi: 20.10.2017



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