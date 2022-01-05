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Son dakika haberi: Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren şüpheliler yakalandı

Son dakika haberi: Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokakta tartıştığı şahsı bıçaklayarak ölümüne sebep olan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokakta tartıştığı şahsı bıçaklayarak ölümüne sebep olan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Onur Çınar Kaplan (31) isimli bir vatandaş, daha önceden aralarında husumet olduğu bilinen U.K. ve İ.K. isimli 2 şahısla karşılaştı. Şahıslar arasında ilk önce sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslardan birisi yanında getirdiği bıçağı çıkararak Onur Çınar Kaplan'ı yaraladı. Kaplan'ın kanlar içinde yere yığılmasının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kaplan'ın yaralandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ağır yaralı olarak ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Onur Çınar Kaplan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri Onur Çınar Kaplan'ın ölümüne sebep olan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından 2 şahıs da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

(Mustafa Uslu/İHA)

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