Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ağır yaraladı
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Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ağır yaraladı

02.12.2020 23:51 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:54
Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ağır yaraladı

Adana'da bir şahıs, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Adana'da bir şahıs, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat B. ve oğlu İmam B. sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartıştı. İkinci katta oturdukları daireye çıkan İmam B., evin penceresinden aşağıda bulunan babasına küfür etmeye başladı. Bunun üzerine baba Murat B. pompalı tüfekle 5 el evine doğru ateş açıp olay yerinden kaçtı. İmam B. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İmam B.'nin yakınların sağlık ekiplerini beklemeden kendi imkanlarıyla yaralı genci Adana Şehir Hastanesine götürdü. Gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

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Polis olay yerinde bulunan kartuşlarda delil çalışması yaptıktan sonra detaylı incelemek üzere emniyete götürdü.

Olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADANA

Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ağır yaraladı
Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ağır yaraladı
Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle ağır yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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