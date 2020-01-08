Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı
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Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı

Aksaray'da oğluyla bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan baba, mutfaktan aldığı bıçağı oğlunun karnına sapladı. Olay sonrası kaçan baba, ihbar üzerine gözaltına alındı.

08.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:47
Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı

'da çiftçi (50), tartıştığı oğlu Sinan Karakaya'yı (33), karnından bıçakladı. Sinan Karakaya hastaneye kaldırılırken, Recep Karakaya'da tarafından gözaltına alındı.

BIÇAKLA YARALADI

Olay, dün akşam saatlerinde Sevinçli köyünde meydana geldi. Recep Karakaya ve Sinan Karakaya, evde otururken, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Recep Karakaya, mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdı. Karnından yaranan Sinan Karakaya, kanlar içinde yerde kaldı. Recep Karakaya ise kaçtı.

OĞLUNUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Aile fertlerinin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Karakaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaçan Recep Karakaya ise kısa süre sonra jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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: Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı
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