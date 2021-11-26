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Tartıştığı oğlunu bıçakladı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
Tartıştığı oğlunu bıçakladı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Turgut İ. (55) tartıştığı oğlu Gökhan İ.'yi (32) bacağından bıçaklayarak yaraladı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Turgut İ. (55) tartıştığı oğlu Gökhan İ.'yi (32) bacağından bıçaklayarak yaraladı. Gökhan İ., hastaneye kaldırılırken, Turgut İ. ise gözaltına alındı.

Olay, Akkonak Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan İ., babasının üvey oğluna otomobil alıp ailesinin ihtiyaçlarını karşıladığını, kendisine ise destek olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Turgut İ., oğlu Gökhan İ.'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Gökhan İ., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Turgut İ., ifadesinde oğlunun, kendisine bıçakla saldırdığını, elini tuttuğu sırada yere düşünce yaralandığını öne sürüp, şikayetçi olmadı. Gökhan İ. de ifadesinde babasının, kendisine bıçakla saldırdığını belirterek, şikayetçi oldu. Turgut İ.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Tartıştığı oğlunu bıçakladı

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