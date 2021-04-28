Tartıştığı kız kardeşini cam parçasıyla elinden yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tartıştığı kız kardeşini cam parçasıyla elinden yaraladı

Tartıştığı kız kardeşini cam parçasıyla elinden yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ - Haberler | Güncel

ISPARTA'da İ.H.B. (27) tartıştığı kız kardeşi Ayşegül B.'yi (25) cam parçasıyla elinden yaraladı.

ISPARTA'da İ.H.B. (27) tartıştığı kız kardeşi Ayşegül B.'yi (25) cam parçasıyla elinden yaraladı. Ayşegül B. hastanede tedaviye alınırken, ağabeyi ise gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sermet Mahallesi'nde meydana geldi. İ.H.B. ile kız kardeşi Ayşegül B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.H.B., cam parçasıyla Ayşegül B.'yi elinden yaraladı. Ayşegül B., çağırılan ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan İ.H.B. ise polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ömer Ali Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tartıştığı kız kardeşini cam parçasıyla elinden yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:13:02. #1.15#

title