Tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü
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Tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

21.03.2021 01:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 01:09
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Mehmet K., tartıştığı Mehmet Avcı'yı (46) sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Mehmet K., tartıştığı Mehmet Avcı'yı (46) sokak ortasında tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Mehmet K., jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tosunlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan Mehmet K. ve Mehmet Avcı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K. yanındaki tüfekle Mehmet Avcı'ya ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Avcı kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine  sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Avcı'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Mehmet K. ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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