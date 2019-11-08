Tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

Tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

08.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:51

'nun ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Tabakane Mahallesi Sokak'taki bir iş yerinde İsmail Tuncay ile H.P. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.P, tabancayla İsmail Tuncay'a ateş etti.

Tuncay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan H.P'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Tartıştığı kişiyi silahla öldürdü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et