TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOBÜS ÇARPTI
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TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOBÜS ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da parkta tartıştığı Necip G.'yi (59) ekmek bıçağıyla boynundan yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan Hasan Ç. (56), özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

ADANA'da parkta tartıştığı Necip G.'yi (59) ekmek bıçağıyla boynundan yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan Hasan Ç. (56), özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Bacağı kırık halde yatan Hasan Ç., kendini görüntüleyen gazetecileri fark edince "Canımı sıktı, bana kimse numara yapamaz. Herkes tanır beni. Ben delikanlıyım" diye kendini savunup, ardından kendisine çarpan otobüs sürücüsüne "Ben buradan gitseydim, iyi ki sen vurdun bana. Yoksa 10 tane adam öldürecektim" demesi hayrete düşürdü.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda meydana geldi. Hasan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Necip G., yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Boynuna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Necip G., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda şüpheliyi aramaya başladı. Bıçaklamanın ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan isminin Hasan Ç. olduğu belirlenen şüpheli, Seyhan Caddesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Bacağı kırık halde yerde yatan şüpheli, kaza yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bıçaklama olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti. Daha sonra kendi görüntüleyen gazetecileri fark eden şüpheli, "Canımı sıktı, bana kimse numara yapamaz. Herkes tanır beni. Ben delikanlıyım" diyerek kendisini savundu.

SÖZLERİ HERKESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Alkollü olduğu gözlenen Hasan Ç., yattığı yerden kendisine çarpan otobüs şoförüne dönerek, "Ben buradan gitseydim, iyi ki sen vurdun bana. Yoksa 10 tane adam öldürecektim" demesi çevredekileri hayrete düşürdü. Hasan Ç., daha sonra kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hasan Ç.'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, emniyete götürüleceği bildirildi.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden boynundan yaralı Necip G.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOBÜS ÇARPTI
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOBÜS ÇARPTI
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOBÜS ÇARPTI
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOBÜS ÇARPTI
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOBÜS ÇARPTI
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOBÜS ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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