Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 28 yaşındaki genç, tartıştığı Keskin Yılmaz'ı 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Edremit'in Akçay Mahallesi Ali İleri Caddesi üzerinde bulunan boş arazide dün akşam saat 22.30'dameydana gelen olayda, Kaan Can Ö. ile Keskin Yılmaz arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaan Can Ö. yanında bulunan bıçakla Keskin Yılmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 30 kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, iddiaya göre polise kendisini bıçaklayanlar arasında Enis Ü'nün (27) de olduğunu söyledi. Tüm müdahalelere rağmen gece yarısı hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KENDİSİNE SİLAH ÇEKTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Olayın ardından polis tarafından yakalanan Kaan Can Ö, verdiği ilk ifadesinde, boş bir arsada konuşurken aralarında tartışma çıktığını ve Yılmaz'ın kendisine silah çektiğini ileri sürdü. Silahı ateşlediğini ancak kurşunun isabet etmediğini öne süren Kaan Can Ö, sonrasında Yılmaz'ı bıçakladığını itiraf etti. Kaan Can Ö, Keskin Yılmaz'ı kendisini vurması için Selçuk I. ve Fazıl Ş'nin gönderdiğini de iddia etti.

İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Polis, Kaan Can Ö'ün ifadesi üzerine Fazıl Ş'yi yakalayarak gözaltına alınırken, Selçuk I'nın da yakalanması için çalışma başlatıldı. Keskin Yılmaz'ın yaralı haldeyken verdiği ifadesi doğrultusunda Enis Ü. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerin ardından Kaan Can Ö, Enis Ü. ve Fazıl Ş. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan