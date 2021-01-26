Tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü
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Tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü

26.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:14
Tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü

GAZİANTEP'te Mehmet Karakaya (40), tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

GAZİANTEP'te Mehmet Karakaya (40), tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Karakaya ile kimliği belirsiz kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Karakaya, tabanca ile sırtından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karakaya'yı Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan Karakaya, sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.3 çocuk babası Mehmet Karakaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Karakaya'nın ölümüne yol açtıktan sonra kaçan şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışan polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü
Tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü
Tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü
Tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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