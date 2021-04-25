Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü
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Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da bir kişi, tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Şanlıurfa'da bir kişi, tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki kardeş arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede şiddetlenen tartışmada mutfaktan bıçağı alan bedensel engelli ağabey Emrah B., kardeşi Musa B.'yi (42) bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs, yakınları tarafından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, Emrah B.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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