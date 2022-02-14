TARTIŞTIĞI KAHVEHANECİYİ ÖLDÜREN ZANLI: PİŞMANIM AMA HAK ETTİ

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de tartıştığı Ali Bahri Gürcan'ı (51) işlettiği kahvehanede tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan katil zanlısı Hüseyin Ö. (43) ve ona yardım ettiği tespit edilen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kumar masasında küfürleşip tartıştıklarını öne süren katil zanlısı Hüseyin Ö., adliye girişinde, 'Kim, kimi durduk yere öldürmüş' Hak etti, ölecekti. Pişmanım ama hak etti o.? dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta kahvehane işleten Ali Bahri Gürcan, iddiaya göre önceki gece iş yerinde Hüseyin Ö. ile kumar oynadı. Bu sırada küfürlü konuştukları için tartışan ikiliden Hüseyin Ö. belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Gürcan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Gürcan hayatını kaybetti.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan Hüseyin Ö.'yü, kısa sürede yakaladı. Yapılan araştırmada katil zanlısına kaçışında yardım ettiği tespit edilen Serkan K. (35) ve İran uyruklu Behrouz M. (43) de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Hüseyin Ö.?nün ifadesinde Ali Bahri Gürcan'ın da olduğu masada kumar oynadıklarını belirterek, 'Poker oynuyorduk, rest ve para arttırma konularında tartıştık. Bu sırada küfürleştik. Benim kafama sandalye ile vurdu. Bende silahı çıkarıp ateş ettim ve oradan kaçtım' dediği öğrenildi.

'PİŞMANIM AMA HAK ETTİ'

Adliyeye elleri önden kelepçeli ve geniş güvenlik önlemleriyle getirilen şüphelilerden çok sayıda sabıkası olduğu belirtilen katil zanlısı Hüseyin Ö., gazetecilerin 'Neden öldürdün" sorusuna, 'Kim, kimi durduk yere öldürmüş' Hak etti ölecekti. Pişmanım ama hak etti o? diye cevap verdi. Öldürülen Ali Bahri Gürcan ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.