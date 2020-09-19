Yakıtın parasını isteyen istasyon görevlisine çarpıp kaçtılar! O anlar kamerada
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Yakıtın parasını isteyen istasyon görevlisine çarpıp kaçtılar! O anlar kamerada

Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonunda kimliği belirsiz sürücü ve beraberindeki kişi, yakıtın parasını ödemeleri isteyen çalışana otomobille çarpıp kaçtı. Olay anı istasyona ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

19.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:57

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, daha önce aldığı yakıtın parasını ödemeyen kimliği belirsiz bir kişi, çıkan tartışmada kendisine doğru elinde sopayla koşan akaryakıt istasyonu çalışanı Tunay Çıldır'a (54) otomobiliyle çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan Çıldır ağır yaralanırken, beraberinde bir kişi bulunan sürücü otomobiliyle kaçtı. Olay, akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olay, 17 Eylül Perşembe akşamı, 18.00 sıralarında Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi Yıldıztepe mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir sürücü ve beraberindeki kişi, otomobille akaryakıt istasyonuna geldi. İddiaya göre, istasyon çalışanı Tunay Çıldır, ikiliden daha önce aldıkları yakıtın parasını ödemelerini istedi. İkili ile Çıldır arasında tartışma çıktı. Turgay Çıldır, istasyondaki bir odadan eline aldığı sopayla otomobile doğru koşmaya başladı. Sürücü ise, otomobil ile Tunay Çıldır'a çarptı. Çıldır, araç ile duvar arasında sıkıştı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Diğer çalışanların müdahalesi üzerine ikili, otomobille kaçtı. Ayakları ile omuzunda kırık bulunan Tunay Çıldır ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Tunay Çıldır'ın ameliyata alınacağı öğrenildi. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polisin soruşturması devam ediyor.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde bir süre istasyon çalışanları ile araçtakilerin tartıştığı, daha sonra Tunay Çıldır'ın yan tarafta bulunan odaya doğru gittiği görülüyor. Ayrıca elinde sopayla dışarı çıkan Çıldır'ın koşarak araca doğru geldiği, aracın da Çıldır'a çarpma anı yer alıyor.

Yakıtın parasını isteyen istasyon görevlisine çarpıp kaçtılar! O anlar kamerada

Kaynak: DHA

DHA Editörü - İlyas Kaan TAYTAK
İlyas Kaan TAYTAK
DHA Editörü
Haber Yorumları (16)
EKO: Resmen öldürmeyye Teşebbüs ha silahla vurmussun ha ezmissin bunun gibi insanları toplumdan uzaklaştırmak şarttır ucsuz bucaksız bır yere buyuk bır hapishane yapıp bunun gıbılerı oraya goturup bırdaha gun yuzu goostermıyeceksın ustelık taş kırdırtacaksın bu pisliklere
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MUSTAFA: ülkedeki adalet sistemi değişmedikçe insanlar kendi adaletini kendileri sağlamaya başlayacak, bu da çok vahim bi durum.
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RAMAZAN: tutuksuz yargılanmak serbest bırakırlar adalet diye bir şey yok
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