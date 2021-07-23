3 Kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 Kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

3 Kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü Düzce'de 3 kardeş arasında ailevi nedenlerle çıkan kavgada ağabey 2 kardeşini vurarak kaçtı.

3 Kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü

DÜZCE - Düzce'de 3 kardeş arasında ailevi nedenlerle çıkan kavgada ağabey 2 kardeşini vurarak kaçtı. Yaralı iki kardeş kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm mahallaye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi.

Olay; akşam saatlerinde Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yıldıztepe Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suat, Şaban ve İbrahim Karamahmutoğlu isimli kardeşler arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda abi İbrahim Karamahmutoğlu tabanca ile kardeşlerine ateş etmeye başladı. Kardeşler Şaban ve Suat Karamahmutoğlu kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan abi İbrahim Karamahmutoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 2 kardeş ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi önüne gelen yakınları ölüm haberinin ardından fenalık geçirdi. Olayla ilgili olarak savcılık inceleme başlattı.

3 Kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü
3 Kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü
3 Kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü
3 Kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü
3 Kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü
3 Kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü
3 Kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü
3 Kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü
3 Kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Muslera Balotelli Aytaç Kara Burak Elmas Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3 Kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 23:21:09. #1.16#

title