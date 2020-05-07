Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı

İstanbul Çekmeköy'de bir site sakini, tartıştığı 60 yaşındaki güvenlik görevlisini silahla 15 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından evine dönüp balkondan "polis çağırın" diye bağıran katil zanlısı gözaltına alındı.

Çekmeköy'de bulunan sitenin güvenlik görevlisi Halis P. iddiaya göre tartıştığı site sakini Kadir T. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Yaşlı adama 15 kurşun sıkan katil zanlısı 7. katta bulunan evine döndükten sonra balkona çıkıp "polis çağırın" şeklinde bağırdığı öğrenildi.

TARTIŞMA SONRA YAŞLI ADAMIN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Çekmeköy Turgut Özal Bulvarı, Atatürk Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir sitede güvenlik görevlisi olan Halis P.(60) ile site sakini Kadir T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrasında üst kattaki evine çıkan Kadir T. evinden silahı alıp tekrar Halis P.'nin yanına geldi. Yaşlı adama 15 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı. Ardından 7. katta bulunan evine dönen Kadir T.'nin bir süre sonra balkona çıkıp "polis çağırın" şeklinde bağırdığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Halis P., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"VURAN KİŞİNİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Site sakinlerinden Bilal Kuloğlu, "Bizim sitemizin güvenlik görevlisiydi Halis abi çok iyi bir insandı. Vuran arkadaş bizim komşumuzdu. Vuran kişinin bazı psikolojik sorunları olduğunu biliyoruz. Duyduğumuz kadarıyla aralarında bir tartışma çıkıyor. Ben de olayı duyar duymaz geldim. Aralarında herhalde öncesinde bir tartışma yaşanmış. Ondan sonra sinirle gelip 15 el ateş etmiş" dedi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Yusuf Önal isimli bina sakini ise, "İlk sesi kardeşlerim duymuş. Aşağı indiklerinde yere yığılmış kanlar içinde görmüşler. Vefat eden ağabey de çok iyi bir insandı. Yıllardır sitemizde güvenlik görevlisiydi" diye konuştu. Şüpheli Kadir T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA