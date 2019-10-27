27.10.2019 02:14

Tartıştığı grubun arasına otomobiliyle giren sürücü ağabeyini ezerek öldürdü

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştıkları grubun arasına otomobiliyle giren sürücü, arabanın altında kalan ağabeyini yüzlerce metre sürükledi. Olayda, 1 kişi yaralanırken otomobilin altında kalan 1 kişi de hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sularında Ankara'nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 482. Sokak'ta meydana geldi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyüyerek arbedeye dönüşmesi sonucunda Ekrem Karaca kolundan yaralandı. Daha sonra çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken ağabeyinin yaralandığını gören Süleyman Karaca ise kalabalık grubun arasına yabancı plakalı otomobiliyle girdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Süleyman Karaca'nın otomobilinin altında kalan ağabeyi ise yaklaşık 1 kilometre sürüklenerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların otomobili kaldırmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ekrem Karaca, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan arabanın çarpmasıyla yaralanan 1 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Olaya ilişkin başlatılan inceleme kapsamında gözaltına alınan sürücü Süleyman Karaca, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA