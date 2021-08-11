Tartıştığı gelinini vurdu
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Tartıştığı gelinini vurdu

Tartıştığı gelinini vurdu
Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde E.Y., tartıştığı kayınpederi K.Y. tarafından tabancayla omzundan vurularak, yaralandı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde E.Y., tartıştığı kayınpederi K.Y. tarafından tabancayla omzundan vurularak, yaralandı. 

Olay, sabah saatlerinde, Kilimli'ye bağlı Karadon Mahallesi'nde meydana geldi. K.Y., gelini E.Y. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y., tabancasıyla E.Y.'ye ateş etti. Omzundan yaralanan E.Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kayınpeder K.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk

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