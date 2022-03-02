Tartıştığı eski karısını öldürüp ormanlık alana gömen kişi tutuklandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski karısını boğduktan sonra Serinhisar ilçesindeki ormanlık alana gömdüğü iddia edilen şüpheli, tutuklandı.
SERİNHİSAR, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski karısını boğduktan sonra Serinhisar ilçesindeki ormanlık alana gömdüğü iddia edilen şüpheli, tutuklandı.
Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Çetin'den haber alamayan eşi Mehmet Çetin, dün akşam saatlerinde durumu polis ekiplerine bildirdi.
Kent merkezinde bir süre arama yapan Cinayet Büro ekipleri, Çetin'in 4 yıl önce boşandığı eski eşi E.K'yi (39) ifade için karakola çağırdı.
Burada çelişkili ifadeler veren E.K, alındığı çapraz sorguda eski karısını evde boğduktan sonra çuvala koyup, Kefe Yaylası yakınlarında toprağa gömdüğünü itiraf etti.
Ekipler, zanlının yer göstermesi sonucu, Fatma Çetin'in cesedinin, ormanlık alanda toprağa gömülü olduğu bölgeyi saptadı.
Ekipler, üstü çalılarla örtülmüş bölgede yaptıkları kazıda Çetin'in cesedine ulaştı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemin ardından çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çetin'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından, yakınlarına teslim edildi.
Cenaze, Çetin'in evinde helallik alınmasının ardından Korucuk Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.