Tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı
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Hatice Çarpar, Manavgat, Polis, Güncel, Haber

Tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde C.Y. (37), kendisini aldattığını iddiasıyla tartıştığı eşi Zekiye Zeynep Y. (25) ile olay sırasında evde bulunan ve kendisini engelleme çalışan baldız Hatice Özge Gök'ü bıçakla yaraladı.

26.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 26.04.2020 23:36
Tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı

 

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde C.Y. (37), kendisini aldattığını iddiasıyla tartıştığı eşi Zekiye Zeynep Y. (25) ile olay sırasında evde bulunan ve kendisini engelleme çalışan baldız Hatice Özge Gök'ü bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zeki Zeynep Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli koca gözaltına alındı.Manavgat'ın Aşağıhisar Mahallesi'nde oturan ve bir otelde aşçı olarak çalışan C.Y., saat 16.00 sıralarında eşi Zekiye Zeynep Y. ile kendisini aldattığını iddia ederek tartışmaya başladı. C.Y., tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Genç kadın çığlık atarak yardım isterken bu sırada evde bulunan kız kardeşi Hatice Özge Gök, eniştesini engellemeye çalıştı. Olayda abla-kardeş aldıkları baçak darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı.Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Zekiye Zeynep Y. ve Hatice Özge Gök, sağlık ekipleri tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hatice Özge Gök'ün durumunun ciddi olduğu belirtildi.Şüpheli C.Y., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. C.Y.?nin, "Eşim beni aldatıyordu. Şimdi çocuklarıma ne olacak?? dediği öğrenildi. Yalınayak ve üzerindeki kanlı eşofmanla Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

C.Y. ve Zekiye Zeynep Y. çiftinin biri erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

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