Tartıştığı eşi eve dönmeyince evini yakıp iki çocuğunu satırla rehin aldı

Tartıştığı eşi eve dönmeyince evini yakıp iki çocuğunu satırla rehin aldı Polisin ikna etmesiyle önce çocuklarını serbest bırakan şahıs, sonra da teslim oldu Gaziantep'te, tartıştığı eşini eve dönmesi için ikna edemeyen yabancı uyruklu şahıs önce evini yaktı sonra satırla iki çocuğunu rehin aldı.

Tartıştığı eşi eve dönmeyince evini yakıp iki çocuğunu satırla rehin aldı

Polisin ikna etmesiyle önce çocuklarını serbest bırakan şahıs, sonra da teslim oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te, tartıştığı eşini eve dönmesi için ikna edemeyen yabancı uyruklu şahıs önce evini yaktı sonra satırla iki çocuğunu rehin aldı.

Olay, Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tartıştığı eşinin eve dönmesini isteyen B.U.'nun çabaları sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine cinnet getiren baba önce evi yaktı sonrasında iki çocuğunu satırla rehin aldı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polisler ise B.U'yu ikna etmeye çalıştı. Polisin çabasıyla ikna olan B.U. önce çocuklarını serbest bıraktı sonra da teslim oldu. Gözaltına alınan B.U. emniyete, çocuklar ise kontrol için ambulansla hastaneye götürüldü. B.U.'nun emniyetteki işlemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel