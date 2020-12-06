Tartıştığı damadını silahla öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tartıştığı damadını silahla öldürdü

06.12.2020 18:30 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:36

Zanlının adliyeye sevki Kocaeli'de bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü KOCAELİ (AA ) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Zanlının adliyeye sevki Kocaeli'de bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü

KOCAELİ (AA ) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye, Fikret Demiral, boşanma aşamasındaki eşinin Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki evine giderek çocuğunu görmek istedi.

Bu sırada evde bulunan kayınpederi Mehmet Aydın ile tartışmaya başlayan Demiral, daha sonra dışarı çıktı. Aydın, peşinden gittiği damadı Demiral'a, yanındaki silahla 4 el ateş etti.

Başından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Demiral, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Mehmet Aydın, emniyete giderek polise teslim oldu.

Tartıştığı damadını silahla öldürdü
Tartıştığı damadını silahla öldürdü
Tartıştığı damadını silahla öldürdü
Tartıştığı damadını silahla öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Mersin'de tartıştığı komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı
Mersin'de tartıştığı komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı
Çocuklarını görmeye gelen damadını öldürdü
Çocuklarını görmeye gelen damadını öldürdü
Damadını öldüren kayınpeder adliyede
Damadını öldüren kayınpeder adliyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Oktay Kaynarca Tamer Karadağlı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Bakan Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı damadını silahla öldürdü - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 19:12:06. #1.15#
title