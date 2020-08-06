Tartıştığı babasına öldüren şüpheli tutuklandı
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Tartıştığı babasına öldüren şüpheli tutuklandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tartıştığı babasına tabanca ile 6 kez ateş edip öldüren Cem Veli Huto (41) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tartıştığı babasına öldüren şüpheli tutuklandı
06.08.2020 01:20 | Son Güncelleme: 06.08.2020 01:25

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tartıştığı babasına tabanca ile 6 kez ateş edip öldüren Cem Veli Huto (41) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün Beşar Huto ile oğlu Cem Veli Huto arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Huto ailesinin komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis kavgayı sonlandırdı. Baba ve oğul ise birbirinden şikayetçi olmadı. Dün gece ise sokakta babası ile yürüyen Cem Veli Huto, yine tartıştı. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belinden çıkardığı tabancayı babasına doğrultan Cem Veli Huto, 6 kez ateş etti.

Baba Huto başına ve vucuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası kurşunların hedefi olan baba Huto'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan Cem Veli Huto ise kısa sürede polis tarafından tabanca ile yakaladı.TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Cem Veli Huto, bugün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Huto,  çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası gözaltına alınan Cem Veli Huto'nun kardeşi E. Huto ise serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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