TARTIŞTIĞI 2 KARDEŞİ BIÇAKLADI
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TARTIŞTIĞI 2 KARDEŞİ BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da Hakan A. (35), tartıştığı kardeşler Tarık B. (24) ve Remzi B.'yi (22) bıçakla yaraladı.

ADANA'da Hakan A. (35), tartıştığı kardeşler Tarık B. (24) ve Remzi B.'yi (22) bıçakla yaraladı. Karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Tarık B.?nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay, 23 Ağustos günü saat 11.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Mihmandar Caddesi'nde meydana geldi. Tarık B., kardeşi Remzi ile birlikte yürürken, bir gün önce tartıştıkları Hakan A. ile karşılaştı. Taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakan A., Tarık B.?yi karnından Remzi B.?yi ise kolundan bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tarık B.?nin yoğun bakım ünitesindeki tedavi sürerken, Remzi B., müdahalesinin ardından taburcu edildi.

'BİSİKLETİMİ İSTEDİ VE BANA KÜFRETTİ'

Hakan A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa süre içinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, 'Bisikletimi benden istedi, vermeyince tartıştık. Bana küfretti ve vurdu. Bıçak onun elindeydi. Kendimi savunmak için elinden alırken arbede sırasında yaralandılar. Korkudan kaçtım. Bıçağı da elimden attım' dediği belirtildi.

Remzi B. ise, 'Ağabeyimle önceki gün tartışmışlar. Sebebini bilmiyorum. Yanımıza geldi. Kavga etmeye başladılar. O da ağabeyimi bıçakladı' diye ifade verdi.

'Uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Hakan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TARTIŞTIĞI 2 KARDEŞİ BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI 2 KARDEŞİ BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI 2 KARDEŞİ BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI 2 KARDEŞİ BIÇAKLADI
TARTIŞTIĞI 2 KARDEŞİ BIÇAKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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