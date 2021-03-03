Tartışmalar sonrası The Sinking City Steam'den tekrar kaldırıldı
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Tartışmalar sonrası The Sinking City Steam'den tekrar kaldırıldı

03.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:51
Tartışmalar sonrası The Sinking City Steam'den tekrar kaldırıldı

Frogwares tarafından geliştirilen H.P. Lovecraft'tan esinlenen tek oyunculu macera ve soruşturma oyunu The Sinking City'in bir kez daha Steam üzerinden satışı kaldırıldı.

2019 yılında yayınlanan oyunun geliştiricisi Frogwares, bir gün önce oyunun yayıncısı Nacos tarafından Steam üzerinde yayınlanan The Sinking City'i, korsancılıkla suçlanarak ve Steam'de yayınlandığı versiyonunun yasa dışı olduğunu iddiasında bulundu.

THE SINKING CITY STEAM'DEN KALDIRILDI

Frogwares bu iddianın ardından Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası'nı kullandı ve Valve da buna karşılık olarak oyunu Steam üzerinden kaldırdı.

Oyun PC'de şu an Gamesplanet'ta %15 indirimle 42 dolar. Origin'de ise 349,99 TL'den satışa sunuluyor.

Konsollarda ise PlayStation Store'da PlayStation 5 üzerinde 359,00 TL, PlayStation 4 için ise 429,00 TL olarak satışta. Xbox Store'da 170,00 TL olan oyun Nintendo eShop'ta ise 49.99 dolar.

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