Tartışmada öfkelenen genç baba katil oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Tartışmada öfkelenen genç baba katil oldu

05.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 05.11.2020 17:54

Tartışmada öfkelenen genç baba katil oldu İzmir'in Selçuk ilçesinde, iddiaya göre babası Metin P. tartışan oğlu Baran P., öfkesine hakim olamayarak eline geçirdiği bıçakla babasını öldürdü.

Tartışmada öfkelenen genç baba katil oldu

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde, iddiaya göre babası Metin P. tartışan oğlu Baran P., öfkesine hakim olamayarak eline geçirdiği bıçakla babasını öldürdü.

Olay bugün öğlen saatlerinde Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma arifesinde olan annesi ve babasının ayrılmasını istemeyen Baran P. (21), babası ile tartışmaya başladı. Bu sırada öfkesine kontrol edemeyen Baran P. eline geçirdiği bıçağı babasına sapladı. Daha sonra dışarıya çıkarak yardım isteyen genç adamın, "Ben babamı bıçakladım, ben katil olmak istemiyorum, lütfen yardım edin" diyerek bağırdığı öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Metin P.'nin cesedi, cinayet mahallinde yapılan incelemeden sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Baba katili olan Baran P. ise Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tartışmada öfkelenen genç baba katil oldu
Tartışmada öfkelenen genç baba katil oldu
Tartışmada öfkelenen genç baba katil oldu
Tartışmada öfkelenen genç baba katil oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİLÜFER ÖZTÜRK SİLAY

İlgili Haberler

Tartışmada öfkelenen genç baba katili oldu
Tartışmada öfkelenen genç baba katili oldu
Kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti
Kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan 80 yaşındaki baba taburcu oldu, oğlu ise verdiği savaşı kaybetti
Koronavirüse yakalanan 80 yaşındaki baba taburcu oldu, oğlu ise verdiği savaşı kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Mesut Yılmaz Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Halil Sezai İkbal Gürpınar İzzet Yıldızhan
Spor Ali Koç Okan Buruk Eddie Newton Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartışmada öfkelenen genç baba katil oldu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 18:01:57. #1.14#
title