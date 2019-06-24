Tarsus'taki Köpek Bakım ve Islah Evi onarıldı

Tarsus ilçesindeki Köpek Bakım ve Islah Evi'nde yenileme ve onarım çalışması yapıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki Köpek Bakım ve Islah Evi'nde temizlik, tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bakım ve ıslah evini daha iyi noktalara getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını yükseltecek çalışmalar yaptıklarını aktaran Bozdoğan, "Hayvan dostu bir belediye olma yolunda çalışmalar yürütüyoruz. Barınağın, görünümünün, temizliğinin ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi konusunda, ekiplerimiz çalışmalar yaptılar. Barınağın eski hali ile şimdiki hali arasında gözle görülür değişimler yaşandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA