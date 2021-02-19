Tarsus'taki kazı evi haritalara "Gizemli ev" olarak girdi
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Tarsus'taki kazı evi haritalara "Gizemli ev" olarak girdi

19.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:21
Tarsus'taki kazı evi haritalara

Mersin'in Tarsus ilçesinde, dört gecekondulu bir sokakta 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazıların yapıldığı ev, haritalara 'Gizemli ev' olarak girdi.

Mersin'in

Tarsus ilçesinde, dört gecekondulu bir sokakta 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazıların yapıldığı ev, haritalara 'Gizemli ev' olarak girdi.

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı.

TARİHİ HAZİNE ARANIYOR

Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kazının yapıldığı ev, Google Haritalar'a da 'Gizemli ev' olarak girdi. Tarsus'un merkezinde olan ev, haritada araştırma yapan kişilerin gözüne çarpıyor. - MERSİN

Tarsus'taki kazı evi haritalara 'Gizemli ev' olarak girdi
Tarsus'taki kazı evi haritalara 'Gizemli ev' olarak girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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