Tarsus'taki kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı otomobilde hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, memleketleri Adana'nın İmamoğlu ilçesinde gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. Otomobilde ağır yaralanan ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Kerim Rüzgar (65) ile TIR'ın sürücüsü Şakir Sarı'nın sağlık durunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tarsus Pozantı TEM otoyolunda meydana geldi. Tarsus'tan Pozantı istikametine giden Şakir Sarı yönetimindeki 06 AB 1448 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen TIR, Gazi Özgür yönetimindeki 01 AFA 008 plakalı otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil, demir yığını haline dönüşürken, TIR ise devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Emine Rüzgar (67), çocukları Meryem (19), Ayşe (20), Ali Rüzgar (22) ve akrabaları Gazi Özgür (63) kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan baba Kerim Rüzgar ile TIR şoförü Şakir Sarı ise kazadan ağır yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar tedavileri için Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altında olan yaralıların sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

ANNE VE ÜÇ ÇOCUĞU HAYATTAN KOPTUKazada hayatını kaybeden Emine Rüzgar, kızları Meryem ve Ayşe, oğlu Ali Rüzgar ve akrabası Gazi Özgür'ün cenazeleri yapılan otopsinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Adana'nın İmamoğlu ilçesine getirildi. Çörten Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine yaklaşık bin kişi katıldı. Cenazede ailenin acılı yakınları ayakta durmakta zorlandı. Kılınan cenaze namazının ardından anne, üç çocuğu ve akrabaları yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur SELÇİK