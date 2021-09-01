TARSUS'TA ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sait Polat Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AAY 634 plakalı kamyon önünde seyreden Mikail Can idaresindeki 33 NP 194 araca çarptı. Kaza yapan araçların kontrolden çıkmasıyla toplam 6 araç birbirine girdi. Araçlarda bulunan Ömer Melih Alphan (15), Abdullah Şen (24) ve Mikail Can (73) yaralandı. Tarsus'taki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı