Son dakika... Tarsus'ta zeytinlik alanda yangın

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tarsus'ta zeytinlik alanda yangın Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin bahçesinde yangın çıktı.

Tarsus'ta zeytinlik alanda yangın

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin bahçesinde yangın çıktı. Alevlerin yerleşim alanına ulaşmaması için ekipler müdahale ediyor.

Yangın ilçeye bağlı Kadelli Mahallesi ile Dörtler mevkii arasında bulunan zeytinlik alanda çıktı. Yaklaşık 100 dönüm olduğu belirtilen alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangının rüzgarla birlikte hızlı yayılması bölge halkını tedirgin etmeye başladı.

Ekipler yerleşim birimlerine ulaşmaması için çalışma yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın