Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

05.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:16
Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sait Polat Bulvarı Çardak kavşağında meydana gelen kazada, Gani Alkan'ın kullandığı 33 CPR 95 plakalı tır, Nureddin Buğdaycı idaresindeki 31 PT 530 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Nureddin Buğdaycı ile yanında yolcu olarak bulunan Ebru Buğdaycı yaralandı.


Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler