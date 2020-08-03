Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
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Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
03.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:59

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, D-400 karayolu Sait Polat Bulvarı SSK kavşağında meydana geldi. İddiaya göre karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şehriban İzleş(72) isimli kadına Cevdet Harun A.(22) idaresindeki 01 FGK 36 plaka Hyundai marka araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile Şehriban İşlek olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili polis olay yerinde soruşturma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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