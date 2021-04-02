Tarsus'ta, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Tarsus'ta, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel
Tarsus'ta, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü Mehmet Tahir Çoban (56), yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü Mehmet Tahir Çoban (56), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mersin- Tarsus D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Tahir Çoban yönetimindeki 33 PAR 23 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Sürücü Çoban, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çağırılan 112 ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağında kırık oluştuğu belirlenen Mehmet Tahir Çoban, tedaviye alındı.


Tarsus'ta, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tarsus'ta, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tarsus'ta, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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