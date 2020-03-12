Tarsus'ta muhtarlar toplantısı yapıldı Mersin'in Tarsus ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığında, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda gündem konuları görüşüldü.

Otcu, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm muhtarların sorunlarının çözümü için gayret gösterdiklerini söyledi.

Toplantıda bazı kurum müdürleri sunum yaptı.

Kaynak: AA