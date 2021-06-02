Tarsus'ta kanala düşen ikiz kardeşten 1'i boğuldu

Tarsus'ta kanala düşen ikiz kardeşten 1'i boğuldu Mersin'in Tarsus ilçesinde DSİ sulama kanalına düşen ikiz kardeşten biri hayatını kaybetti.

Tarsus'ta kanala düşen ikiz kardeşten 1'i boğuldu

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde DSİ sulama kanalına düşen ikiz kardeşten biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bağlar ve Altaylılar Mahallesi arasından geçen DSİ'ye ait kanalına nedeni bilinmeyen neden dolayı Sedanur ve Nisanur Turgut adlı ikiz kardeşler suya düştüler. Çevredeki vatandaşların suya düşen çocukları görünce karşı tarafta bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Tarsus İtfaiyesi Bağlar Şubesi ekiplerine haber verdi. Vatandaş ve itfaiye erlerinin çalışması ile kardeşlerden biri hemen kurtarılırken, diğeri de yaklaşık 150 metre ileride çıkarabildi. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Sedanur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nisanur'un durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın