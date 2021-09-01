Tarsus'ta 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı
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Tarsus'ta 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı

Tarsus'ta 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Sait Polat Bulvarı D-400 karayolu Nusret Mayın Gemisi karşısında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 33 AAY 634 plakalı kamyonun, önünde seyreden Mikail Can idaresindeki 33 NP 194 otomobile çarpmasıyla Onur Çınar idaresindeki 33 DOM 88 plakalı otomobil, Abdullah Şen idaresindeki 33 NIS 01 plakalı otomobil, Useydullah Yüksel idaresindeki 33 NH G82 plakalı otomobil ve Derviş Demir idaresindeki 33 ADV 568 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada, Ömer Melih Alphan (15), Abdullah Şen (24) ve Mikail Can (73) yaralandı. Tarsus'taki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

Tarsus'ta 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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