Tarsus'ta 40 kişilik konukevi sağlık çalışanları için hizmete açıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tarsus ilçesinde bulunan 40 kişilik Berdan konukevini sağlık çalışanları için hizmete açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tarsus ilçesinde bulunan 40 kişilik Berdan konukevini sağlık çalışanları için hizmete açtı.

156 yataklı Macit Özcan Spor Kompleksi'ni sağlık çalışanlarına açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta da yüzbinlerce vatandaşa hizmet veren sağlık çalışanlarının rahatlıkla kalabilecekleri Berdan konukevini hazır duruma getirdi. Çalışmalar kapsamında yine Büyükşehir'e ait olan Berdan Barajı'ndaki Tarsus Gençlik Kampı'nda yer alan çift kişilik 18 bungalov evin de bakımları ve çevre temizlikleri yapıldı. MESKİ Berdan içme suyu arıtma tesisinin yanında bulunan ve geniş bir alan içerisinde yer alan Berdan konukevi, 40 kişilik kapasiteye sahip. İçerisinde yemekhanesi, çamaşırhanesi, toplantı odası, otoparkı ve yine bağımsız şekilde yemek salonu bulunan konukevindeki tüm odalar Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus Gençlik Kampı personeli tarafından tek tek bakımdan geçirildi.

Odalardaki su ve elektrik tesisatları, internet sağlayıcıları, klima tesisatı, yatak ve diğer ekipmanların bakımı, güvenlik kamera sistemi tek tek kontrolden geçirilirken, eksikler ise giderildi. Tesisin tüm noktaları dezenfekte edilirken, boya gerektiren noktalar ise boyandı. Konukevinde hizmet verecek aşçı, güvenlik görevlileri, kat görevlileri ile diğer personel ise hazır hale getirildi. Hastanede verdikleri hizmetlerden sonra sevdikleri zarar görmemesi için evlerine gitmek istemeyen doktor ve diğer sağlık çalışanlarının rahatlıkla kalabilecekleri konukevinde, giyilen iş kıyafetlerinin yıkanması içinde kapsamlı çamaşırhane bulunuyor. Konukevinde, yine sağlık çalışanlarının araçlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesi için de hazırlıklar tamamlandı. Otel konforunda hizmet verecek olan konukevi bahçesinde de gerekli olan bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Tesisin ana yola bağlantı yolu ile MESKİ Berdan içme suyu arıtma tesisi yolu da ayrılarak tamamen bağımsız hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus Gençlik Kampı'nda yer alan bungalov evlerinde temizlik ve bakımları yapılarak sağlık çalışanlarının rahatlıkla kalabilecekleri bir hale getirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA