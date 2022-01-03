Tarsus Kültür Evi geçen yıl 48 bin kişiyi ağırladı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'deki Tarsus Kültür Evi'ni 2021 yılında 48 bin ziyaretçinin gezdiği bildirildi.

Tarsus Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, Kubat Paşa Medresesi'nin yeniden tasarlanmasıyla oluşturulan kültür evi, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gördü.

Kültür evi, geçen yıl 48 bin ziyaretçi tarafından gezildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçenin tarihi değerleri ile kültürel mirasına sahip çıktıklarını belirterek, "Kültür evine gelen misafirlerimiz, Tarsus'un kültürünü daha iyi öğrenme ve anlama olanağı buldu, geçmişe de tanıklık etti." ifadesini kullandı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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