Tarsus Kaymakamı Otcu'dan patlamada yaralananlara geçmiş olsun ziyareti
Haberler » Güncel » Tarsus Kaymakamı Otcu'dan patlamada yaralananlara geçmiş olsun ziyareti - Haber

Tarsus Kaymakamı Otcu'dan patlamada yaralananlara geçmiş olsun ziyareti

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, önceki gün Tarsus İlçe Devlet Hastanesinin kazan dairesindeki klimanın dış ünitesinin onarımı sırasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralananları ziyaret etti.

16.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:10
Tarsus Kaymakamı Otcu'dan patlamada yaralananlara geçmiş olsun ziyareti

Kaymakamı Kadir , önceki gün Tarsus İlçe Devlet Hastanesinin kazan dairesindeki klimanın dış ünitesinin onarımı sırasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralananları ziyaret etti.

Otcu, Tarsus Devlet Hastanesinde tedavileri süren Bülent ile 'i ziyaret ederek, sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.


Öte yandan Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadık Emre Direk, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaralılardan Hakkı Gökbük'ün Tarsus Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde, Hüseyin Aydın'ın Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin devam ettiğini, Ömer Yıldırım'ın ise dün taburcu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler