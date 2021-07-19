Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu bayram ziyaretlerinde bulundu
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Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu bayram ziyaretlerinde bulundu

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu bayram ziyaretlerinde bulundu
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri, ve gazilerle yetim, öksüz çocukları ziyaret etti.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri, ve gazilerle yetim, öksüz çocukları ziyaret etti.

Otcu, beraberinde Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve bazı kurum müdürleriyle ilk olarak şehitliği ziyaret etti.

Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi ve şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Kaymakam Otcu ve beraberindekiler daha sonra ilçede şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra yetim, öksüz çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu bayram ziyaretlerinde bulundu
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu bayram ziyaretlerinde bulundu
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu bayram ziyaretlerinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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