Tarsus Kadın Cezaevinde İşkence İddiasına Suç Duyurusu

MERSİN'in Tarsus İlçesi T Tipi Kapalı Kadın Cezaevi'nde, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddia edilen tutukluların aileleri ve avukatları suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, Tarsus Adliyesi içerisindeki postaneden Adalet Bakanlığı'na, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na, CHP ve HDP'ye cezaevinde yaşandığı iddia edilen işkence ve darp raporlarını göndererek gereğinin yapılmasını istedi.



Konuyla ilgili Tarsus Adliyesi bahçesinde açıklama yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) Akdeniz Bölge Temsilcisi Yasemin Dora Şeker, Tarsus Cezaevi'nde yaşanan hak ihlallerini daha önce raporlaştırıp, ilgili kurumlara başvuru yapmalarına rağmen herhangi bir adım atılmadığını söyledi. İşkencelerin daha da arttığını öne süren Şeker şöyle dedi:



"Defalarca Tarsus Cezaevi yönetimine dilekçe vermemize rağmen, yeni cezaevine sevkler sırasında tutukluların darp ve işkenceye maruz kaldıklarını biliyoruz. Heyetler halinde tutuklularla yapılan görüşmelerde tutukların cezaevinde işkenceye maruz kaldıklarını öğrendik. Tarsus Kadın Cezaevi'nde yapılan işkencelerin kimler tarafından yapıldığının bir an önce tespit edilmesi gerek. Bu yapılan işkencelerin cezasız kalmaması için suç duyurusunda bulunduk. Yetkililer bu işkenceleri tespit edip, yapanların bir an önce cezalandırmasını sağlamalı."



- Mersin