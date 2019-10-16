Tarsus İdmanyurdu, Çorumspor maçına odaklandı

16.10.2019 14:46

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Hakan Can, gelecek hafta deplasmanda yapacakları Çorumspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini bildirdi.

Can, yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Başkent Akademi karşılaşmasında alınan yenilgiyi Çorumspor maçında telafi edeceklerini belirtti.

Camia olarak yenilgiye üzüldüklerini aktaran Can, "Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Çorumspor maçını kazanarak bu mağlubiyeti telafi edeceğiz. Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA