Tarsus Doğa Parkı'na iki dişi aslan getirildi - Haberler
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Tarsus Doğa Parkı'na iki dişi aslan getirildi

Tarsus Doğa Parkı'na iki dişi aslan getirildi
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Doğa Parkı'na, Kayseri'deki hayvanat bahçesinden 2 dişi aslan getirildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Doğa Parkı'na, Kayseri'deki hayvanat bahçesinden 2 dişi aslan getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Berdan" ve "Kleopatra" isimleri verilen aslanlar, yeni yerlerine alışana kadar diğer aslanlardan ayrı bölüme konuldu.

Tarsus Doğa Parkı veteriner teknikerlerinden Yılmaz Ölmez, parkın iki yeni canlıya kavuştuğunu belirterek, "İki aslanı bünyemize kazandırdık. Kayseri'den geldiler ve 1,5-2 yaşındalar. Birinin adını 'Berdan', diğerini 'Kleopatra' koyduk. Sağlık durumları şu anda çok iyi." ifadelerini kullandı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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