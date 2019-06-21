Mersin'in Tarsus Belediyesi'nin kuruluşunun 151. yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinler kapsamında Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde konferans düzenlendi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, TSO'da düzenlenen programdaki konuşmasında, kentin politik,ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan tarihte önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Kentin tarihteki birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını kaydeden Bozdoğan, "151. yıl bir kent için çok büyük bir önem taşımaktadır. Bizler bir şehri değerlendirirken bazen devletleri, imparatorlukları değerlendiriyoruz. 10 bin yıllık bir kentte de elbette ki büyük bir tarih var. 151. yılındaki bir belediyede, belediye başkanı olduğum için de kendimi çok mutlu hissediyorum." ifadesini kullandı.

Programda TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak ve konuşmacılara plaket takdim edildi.

Kaynak: AA