Tarsus Belediyesi, Atatürk'ü sergi, konferans ve sevdiği şarkılarla andı

TARSUS, MERSİN (İHA) - Tarsus Belediyesi, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83'üncü yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi, konferans ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği etkinlik ve anma programı düzenledi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen anma programına, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, belediye başkan yardımcıları, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Anma programı çerçevesinde belediye meclis binası fuaye alanında "Atatürk" temalı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirilirken, katılımcılar Atatürk fotoğraflarından oluşan sergiyi büyük bir beğeni ile gezdiler.

Daha sonra Tarsus'un sanat değerlerinden olan Kaligrafi Ustası, Hattat ve Ressam Etem Çalışkan, Tarihçi-Yazar Hikmet Öz ve Araştırmacı ve Halk Bilimcisi Halil Atılgan tarafından 'Tarsus ve Atatürk' konulu konferans verildi.

Program kapsamında Şehitishak İlkokulu Esra Şemsi Toplantı Salonunda düzenlenen konserde, sanatçı Dilek Türkan, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. - MERSİN