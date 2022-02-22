Tarot falı nasıl bakılır? Tarot falı nedir?

Tarot falı nasıl bakılır merak ediliyor. Kelime kökeni Mısır'a kadar uzanan tarot kelimesi, dilimize Farsçadan geçmiş olan fal kelimesiyle birleştirilerek kullanılır. Fal kelimesi, talih ve baht anlamlarına gelmektedir. Fal bakmak ise kişinin talihi ve geleceği hakkında kehanette bulunmak anlamlarına gelir. Tarot falı da en çok araştırılan fal türlerinden biridir. Peki, tarot falı nedir? Tarot falı nasıl bakılır? İşte detaylar haberimizde...

TAROT FALI NEDİR?

Tarot falı, bilinen en eski kehanet yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tarot falı; dizilişi, renkleri, görselleri ve rakamlarıyla eski inançlara ve sembollere gönderme yapıyor. Ruhu, enerjiyi, uyanışı, maneviyatı temsil ediyor. Geleceği söylemek yerine geleceğin ipuçlarını sunuyor.

Tarot falı, Orta Çağ döneminin sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Bilinene göre insanlık tarihinin bilinen en eski kehanet yöntemlerindendir. Tarot falı, 78 karttan ve iki ana bölümden oluşmaktadır. 56 karttan oluşan tarot destesi minor arcana olarak adlandırılır. 22 karttan oluşan tarot destesi ise major arcana olarak adlandırılır. Tarot falında anlatılanlar geleceğe yönelik söylemlerdir.

TAROT FALI NASIL BAKILIR?

Falı baktıran kişi, falın bakılacağı kişiye kartlara odaklanmasını söyler. Falına baktıran kişi, üç tane kart seçer. Ortada yer alan karta self kart adı verilir. Self kart, kişinin duygu, düşüncelerine, kişiliğine ve karakter yapısına dair detayları gösterir. Solda kalan kart ise kişinin içinde bulunduğu mevcut duruma dair ipuçlarını gösterir. Sağ taraftaki kart ise kişinin hayatında önemli rol oynayan kişileri, kararlarını, hayallerini ve planlarını simgeler.

İkinci aşamada 4 kart daha seçilir. Bu kartlar ise kişinin ilişkileri, özel yaşamı, ailesi ve kariyeriyle ilgili kehanetleri aktarır. Bu fala bakabilmek için kartların anlamı bilinmelidir. Ayrıca, spiritüalizm ve mistisizm gibi temel disiplinler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

TAROT FALI GÜNAH MI?

Diyanet kaynaklarına göre; Fal bakmak veya baktırmak, dinimizin hükümlerine göre günahtır.

Falcılar, bir takım şekil ve sembollere bakarak geleceği gördüklerini ve gaybı bildiklerini iddia ederler. Bu iddialar doğru değildir. Söylediklerinden binde biri denk gelse dahi bu, onların gaybı bildiklerine delil olamaz. Çünkü gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Fal bakmak veya baktırmak, dinimizin hükümlerine göre haramdır. Eğlence için dahi olsa falcılara müracaat edilemez. İnsan ancak Allah'ın yarattıkları ve bildirdikleri üzerinde akıl yürütür, ilim öğrenmeye çalışır. En akıllı ve en gelişmiş bilgilere sahip olmasına rağmen insanın bilgisi ve enerjisi dahi sınırlıdır. İnsanın geleceğe dair ilmi verilere dayanmayan kehanetlerde bulunması, bu yolla bilgiler vermesi, görünmezi (gaybı) bilmesi gücü dışındadır. Geleceğe dair ileri sürülen ve ilmî verilere dayanmayan kehanetlerin, verilen bilgilerin tamamı ihtimalî bilgilerdir. Doğru veya yanlış olabilir. İnsan, İlâhi, tabiî ve beşerî kanunlar arasında bir takım sebep-sonuç münasebeti kurabilir, bir takım olayları ve gerçekleri keşfedebilir, yeni yeni icatlar yapabilir. Ama bu keşif, icat, bilme ve tanıma gücü, insanda da sınırlıdır. O sınırın ötesi meçhuldür. "Gayb Alemi"dir. Gaybın bilgisi ise yüce yaratıcının ilim, irade ve kudretine tabidir. Bu nedenle Allah'ın bildirmediği bir şeyi "Ben bilirim" demek, Allah'ın koyduğu nizama aykırıdır. Allah'a isyandır. Gaybdan haber verdiklerini söyleyenlere inanmamak bir vazife, inanmak ise günah ve yasaktır.

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