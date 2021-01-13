Taro Emir kimdir? Taro Emir kaç yaşında, nereli?

Taro Emir kimdir? Taro Emir kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Tarık Emir Tekin Dr Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna katıldı. Ünlü futbolcu Metin Tekin ve oyuncu Şevval Sam'ın oğlu olan Tarık Emir Tekin hatırlanacağı üzere Amerika'dan kabul almış ve 3 yıl drama eğitimi alarak Türkiye'ye dönmüştür. İşte detaylar.





Sadakatsiz'de canlandırdığı Selçuk karakteriyle insanların tüylerini diken diken eden Taro Emir Tekin hakkında detaylar..

TARO EMİR KİMDİR?

1997de İstanbul'da dünyaya gelen Tarık Emir Tekin şuanda23 yaşının içindedir. Ünlü çift Metin Tekin ve Şevval Sam'ın tek oğulları olan Tarık Emir Tekin gazeteciler ile içi içe bir çocukluk geçirmiştir. Oxford'dan drama eğitimi için kabul alan Tarık Emir Tekin 3 yıl boyunca Amerika'da bir çok ünlü isimden oyunculuk dersleri alan Tarık Emir Tekin eğitimlerini tamamladıktan sonda deneyim kazanmak için Türkiye'ye gelmiştir.

Türkiye'ye gelir gelmez deBlue TV'nin Çıplak dizisinde ilk kez kamera karşısına geçen Tarık Emir Tekin bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Leyla Tanlar ile görüntülenmiş ancak evlilikleri aşka dönüşmeden ayrılmışlardır.Tarık Emir Tekinşuanda Defne Anisoğlu ile bir ilişki yaşamaktadır.

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İngiltere'de Mata Hari adlı müzikal'dede yer alan ve çok beğenilen Tarık Emir Tekin ilerleyen yıllarda yeniden Amerika da Hollywood da yer almak istemektedir.