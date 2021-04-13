Tarlaya uçan araçta yaralandılar, kazanın şokuyla isimlerini hatırlamadılar
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Tarlaya uçan araçta yaralandılar, kazanın şokuyla isimlerini hatırlamadılar

Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR - Haberler | Güncel
Tarlaya uçan araçta yaralandılar, kazanın şokuyla isimlerini hatırlamadılar

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçup, ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçup, ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın şokunu yaşayan 2 yaralı, polis isimlerini sorunca hatırlayamadı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Erenler Bekirpaşa kavşağı mevkisinde meydana geldi. Emre Bozkurt yönetimindeki 34 DUN 839 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçup, ağaca çarptı. Kazada 3 kişi, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın şokunu yaşayan 2 kişi, polis ekipleri isimlerini sorduğunda hatırlayamadı. Sağlık görevlilerince sakinleştirilen 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 


Tarlaya uçan araçta yaralandılar, kazanın şokuyla isimlerini hatırlamadılar
Tarlaya uçan araçta yaralandılar, kazanın şokuyla isimlerini hatırlamadılar
Tarlaya uçan araçta yaralandılar, kazanın şokuyla isimlerini hatırlamadılar
Tarlaya uçan araçta yaralandılar, kazanın şokuyla isimlerini hatırlamadılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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