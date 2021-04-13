Tarlaya uçan araçta yaralandılar, kazanın şokuyla isimlerini hatırlamadılar
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçup, ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçup, ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın şokunu yaşayan 2 yaralı, polis isimlerini sorunca hatırlayamadı.
Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Erenler Bekirpaşa kavşağı mevkisinde meydana geldi. Emre Bozkurt yönetimindeki 34 DUN 839 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçup, ağaca çarptı. Kazada 3 kişi, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın şokunu yaşayan 2 kişi, polis ekipleri isimlerini sorduğunda hatırlayamadı. Sağlık görevlilerince sakinleştirilen 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR